L’Associazione imprenditori forestali della Svizzera italiana (ASIF) ha un nuovo presidente. Si tratta di Cristiano Triulzi, eletto all’unanimità dall’assemblea tenutasi giovedì 16 settembre all’agriturismo La Ciossa di Cadenazzo alla presenza di numerosi associati, dei rappresentanti del Dipartimento del territorio e della filiera bosco-legno ticinese. Triulzi succede a Walter Schick, che dopo numerosi anni di attività in seno all’ASIF ha deciso di passare il testimone. I delegati hanno designato pure Gianpietro Canepa nel ruolo di vice-presidente, mentre Manuel Galli è stato nominato quale nuovo membro di comitato.

«Importanti risorse in arrivo»

In apertura dell’assemblea il direttore della Divisione dell’ambiente Sandro Destefani ha ribadito l’importanza del settore bosco-legno dal profilo della gestione delle foreste in relazione ai pericoli naturali. Il Dipartimento del Territorio, ha ricordato, nei prossimi anni metterà a disposizione di questo settore importanti risorse che permetteranno una conduzione sostenibile e redditizia del patrimonio boschivo cantonale.