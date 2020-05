«Nuvola piovasca, progetto irripetibile»

L’allestimento della nuvola piovasca per i 150 anni dell’AMB è stato fin dall’inizio un progetto pensato per un periodo limitato nel tempo, ovvero l’estate 2019, e non ripetibile, in ogni caso non subito. Così, ribadendo quanto già dichiarato al CdT dal vicensindaco nonché capodiscastero Servizi industriali della Città Andrea Bersani lo scorso 18 novembre, il Municipio di Bellinzona risponde all’interrogazione dei Verdi che chiedeva se non fosse possibile riportare in piazza del Sole l’installazione di Nicola Colombo. Installazione che nel frattempo che ha suscitato interesse anche al di fuori dei confini cantonali tanto che potrà essere esposta anche oltre San Gottardo. Ad ogni modo la prossima estate piazza del Sole non resterà spoglia. L’Esecutivo cittadino, anche sull’onda del successo della nuvola piovasca, ha infatti incaricato il Settore cultura e eventi di approfondire l’idea di impreziosirla con installazioni artistiche che, possibilmente, cambiano di anno in anno. «Si sta anche valutando l’idea della costituzione di una piccola “commissione artistica” che proponga dei progetti in questo senso. Il Municipio valuterà nelle prossime settimane il modo di procedere» precisa l’Esecutivo della Turrita che condivide l’idea dei Verdi di fare di piazza del Sole un luogo d’incontro e di animazione.