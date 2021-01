Pandemia e obbligo del telelavoro: come si muove l’amministrazione comunale di Bellinzona? A chiederlo al Municipio, attraverso un’interpellanza, sono le consigliere comunali MPS-POP-Indipendenti Angelica Lepori e Monica Soldini, alla luce delle disposizioni emanate ieri dal Consiglio federale. Le due esponenti vogliono sapere quanti sono i dipendenti che fanno capo al telelavoro e quale è stata l’evoluzione di questa pratica nell’ultimo anno segnato dall’emergenza sanitaria. Lepori e Soldini domandano inoltre cosa ha in mente di fare l’Esecutivo cittadino per ossequiare alle direttive imposte da Berna, quali sono gli ambiti che non verranno toccati dal telelavoro (ed il numero di collaboratori), con quali strumenti verrà controllata l’applicazione dell’obbligo e se non è il caso di riproporre le pratiche online tornando in pratica al modello organizzativo adottato nel marzo 2020.