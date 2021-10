Che la proposta del Municipio di Bellinzona per la creazione di una zona d’incontro in piazza Governo non facesse l’unanimità si sapeva, così come si conoscevano le riserve espresse pure dalla maggioranza della Commissione del Piano regolatore che comunque l’aveva sostanzialmente approvata. Ora ecco la contrarietà, nero su bianco, espressa dalla minoranza della stessa Commissione (due membri su nove), che formula diverse critiche al messaggio al voto del Consiglio comunale nella seduta della prossima settimana quando si dovrà decidere sul credito di 680.000 franchi per la riorganizzazione del comparto con limite di circolazione a 20 km/h, parziale pedonalizzazione e relativi cambiamenti alla viabilità nelle vicinanze. La zona d’incontro lascia perplessi i rappresentanti del gruppo Lega-UDC, Luca Madonna (relatore) ed Enrico Zanti, secondo cui se è vero che «la scelta di pedonalizzare una porzione di piazza Governo presenta delle criticità, ancora maggiori sono quelle legate alle modifiche del flusso del traffico necessarie e previste in più punti nel comprensorio considerato». Secondo i due commissari «per raggiungere l’obiettivo proposto in questo messaggio municipale si va a peggiorare sensibilmente la viabilità cittadina già di per sé difficoltosa».

«Attività economiche colpite»

L’analisi parte dalla pedonalizzazione in zona Foca. Il timore dei due leghisti, con riferimento alla prevista diminuzione dei parcheggi e anche sulla base delle esperienze passate in città e non solo, è che le attività economiche della zona, si pensi a ristoranti e commerci, possano uscirne nuovamente penalizzate. In questo senso, scrivono, «la soluzione che va individuata deve essere in grado di bilanciare in modo opportuno i due obiettivi, ovvero la pedonalizzazione e la sopravvivenza delle realtà presenti in piazza Governo, già duramente colpite dalla lunga pandemia». Se il Municipio afferma che si tratta pur solo di dieci posteggi, secondo la minoranza commissionale questo non deve trarre in inganno, perché la differenza si noterà, senza dimenticare che già oggi «sono piuttosto cari e impongono il pagamento di un importo minimo». In questa ottica, quindi, invitano ad evitare «un clamoroso autogol» che favorirebbe i centri commerciali sul Piano di Magadino, come noto dotati di molti parcheggi gratuiti. È poi ritenuta fuori luoghi «l’indicazione secondo cui in via Orico (che resterà aperta solo per il traffico a domicilio) la riduzione dei parcheggi sarà di una sola unità: un fatto che alla popolazione interessa veramente poco essendo una zona inaccessibile e dove i parcheggi saranno ad uso (quasi esclusivo) degli abitanti della via». Il capitolo relativo ai posteggi, ricordiamo, costituisce invero una preoccupazione condivisa dai commissari che hanno comunque sottoscritto il rapporto di maggioranza (il loro auspicio, come abbiamo già riferito, è infatti che il numero attuale possa venir mantenuto anche con l’introduzione della zona d’incontro).

Tra via Orico e i semafori: «Peggioramenti»

Spazio poi alle misure correlate, quelle relative alla viabilità dell’area circostante, con particolare riferimento ancora a via Orico, che verrebbe chiusa al traffico aprendo la possibilità di curvare a sinistra in direzione della sede del Tribunale federale: «Si vende questa soluzione come ideale e favorevole per coloro che abitano nella porzione di Città che ingloba la zona di Ravecchia e quella del cimitero». Tuttavia, si chiedono Madonna e Zanti auspicando che la situazione non venga peggiorata, «quali sono le valutazioni che supportano il fatto che questi cambiamenti siano veramente dei passi avanti per la fluidità del traffico e dunque delle migliorie?». Ritengono poi che un peggioramento potrebbe prodursi anche in relazione ai semafori: «La possibilità di poter svoltare a sinistra all’incrocio dell’Arti e Mestieri quando si proviene da nord renderà verosimilmente necessaria una maggiore complessità nella gestione dei semafori (e quindi del traffico) dovendo occuparsi di una direzione in più», scrivono. L’orizzonte a livello di traffico è giudicato critico pure per via Ghiringhelli, aggiungono chiedendo quali sono le contromisure ipotizzate. Tutti elementi, quelli che abbiamo citati, che portano dunque la minoranza a chiedere di bocciare il messaggio all’ordine del giorno nella seduta di lunedì prossimo, 25 ottobre.

La maggioranza: «Aspetto urbanistico migliorato»

Al di là della questione relativa alla nuova organizzazione dei posteggi, la maggioranza commissionale, ricordiamo, si è da parte sua detta convinta del fatto «che il progetto andrà a migliorare sostanzialmente l’aspetto urbanistico di piazza Governo e, di concerto alla parte di competenza cantonale, il flusso del traffico pubblico e privato». In questo modo al comprato sarà restituita «un’immagine di accoglienza e vivibilità adeguato all’importanza della zona, evidenziando nel contempo le sue caratteristiche urbanistiche». A coloro che preferirebbero una pedonalizzazione completa della piazza, poi, la maggioranza commissionale risponde che il progetto proposto dal Municipio può essere ritenuto un compromesso equilibrato. Dell’eventuale pedonalizzazione integrale in zona Foca potrà semmai tornare a discutere dopo la realizzazione della fermata ferroviaria in piazza Indipendenza.

L’Esecutivo: «Riordino e sicurezza»

A mente del Municipio, che fa questa proposta nell’ambito del Piano d’agglomerato di terza generazione (PAB3), «l’introduzione di una zona d’incontro, oltre che a riordinare i flussi e lo spazio di fruizione, andrà a contenere ulteriormente, in modo naturale, la velocità di circolazione, permettendo così ai pedoni di usufruire maggiormente dello spazio pubblico e creando un’immagine più unitaria del comparto, migliorandone in definitiva la qualità di vita». Il progetto, ricordiamo, prevede la l’introduzione del limite di circolazione a 20 km/h nel comparto di piazza Governo e piazza Teatro, la parziale pedonalizzazione di quest’ultima ed il riordino della viabilità secondo i principi definiti nel PAB. Il progetto, coordinato con la riorganizzazione dei flussi di traffico del comparto a beneficio del trasporto pubblico di prossima pubblicazione da parte del Cantone, prevede la revisione della mobilità veicolare con accessi che avverranno principalmente da viale Stefano Franscini-via Jauch e da piazza Indipendenza-via Dogana. In via Orico e vicolo Sottocorte sarà permesso unicamente il servizio a domicilio. Ciò anche grazie al fatto che al nodo di viale Stefano Franscini-viale Emilio Motta-via Zorzi, diversamente da oggi, sarà permessa la svolta a sinistra per i veicoli provenienti da nord. La rete viaria interna rimarrà percorribile in generale a senso unico, ad eccezione di via Dogana tra piazza Governo e piazza Indipendenza. Verrà invece chiuso al traffico il transito tra piazza Teatro e via Bonzanigo fino all’intersezione con via Dogana, eccezion fatta per i fornitori, che transiteranno da via Dogana su via Bonzanigo, uscendo da piazza Teatro.

