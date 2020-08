Occhio al sipario quando sul palco sale anche il coronavirus

«Il teatro non è il paese della realtà: ci sono alberi di cartone, palazzi di tela, un cielo di cartapesta, diamanti di vetro, oro di carta stagnola, il rosso sulla guancia, un sole che esce da sotto terra. Ma è il paese del vero: ci sono cuori umani dietro le quinte, cuori umani nella sala, cuori umani sul palco», sosteneva il grande Victor Hugo. Quel sentimento di solidarietà fra le persone di cui c’è tanto bisogno in questo tormentato anno è lì, che vive, anche tra i palchi e nel loggione. E la Città di Bellinzona spera che possa continuare a farsi largo pure in quel fiore all’occhiello chiamato Sociale. Ecco dunque il messaggio sul mandato di prestazione per l’esercizio 2020-2021 con relativo contributo di 520.000 franchi, che passerà al vaglio del Legislativo in una delle prossime sedute....