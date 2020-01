Officine a Castione, «un furto incomprensibile»

Com’è oramai consuetudine il Comune di Bodio ha aperto il nuovo anno con un appuntamento per la popolazione, che si è tenuto all’Epifania. Nel suo discorso il sindaco Stefano Imelli ha spaziato sui diversi temi e le sfide con cui è confrontato il Municipio. Guardando al 2019 passato agli archivi, ha ricordato la battaglia (persa) per ospitare all’ex Monteforno le nuove Officine FFS in uscita da Bellinzona. Ricollegandosi a quanto affermò il compianto vescovo di Lugano Eugenio Corecco al momento della chiusura dell’acciaieria leventinese («qui si sta rubando il lavoro»), Imelli ha affermato: «Abbiamo subito un furto incomprensibile agli occhi di tutti noi e alla logica che voleva l’insediamento delle Officine FFS tra Bodio e Giornico presso gli stabilimenti vuoti e pronti ad accoglierle e non a Castione su terreni verdi - ha detto davanti alla popolazione - Questa sconfitta non ci ha tuttavia abbattuto ma è stata lo spunto per rilanciare la collaborazione tra i Comuni della regione e creare gruppi di lavoro, supportati dal Cantone, dediti al rilancio della zona industriale». Il sindaco di Bodio, tra le altre cose, ha poi augurato a tutti «un anno di pace e armonia, nei nostri cuori innanzitutto, nella nostra comunità locale forte dei valori che la tiene unita e, speriamo, anche nel mondo intero, nella consapevolezza tuttavia che non è sufficiente parlare di pace, bisogna crederci e lavorarci sopra».

Le onorificenze

Come da tradizione si è quindi passati alle onorificenze, dando anzitutto spazio ad una società locale per la presentazione della proprie attività: stavolta è toccato allo Sci Club Bassa Leventina. In seguito sono stati premiati i cittadini che si sono distinti per meriti scolastici o sportivi. Si tratta di Sara Costi (maturità liceale), Andrea Zanni (bachelor in geografia), Bamlak Sora, Marko Blazevic e Luca Mancini (Coppa Ticino allievi E con l’FC Bodio), Alberto Carlucci (3. posto nella qualifica dei campionati ticinesi di attrezzistica categoria 2A maschile con la SFG Bodio), Iris Carboni (3. posto nella qualifica dei campionati ticinesi gymnastique test nella categoria 2B con la SFG Bodio) e il Gruppo categoria gymnastique della SFG Bodio per aver gareggiato a livello cantonale nelle varie gare di sezione. Omaggiata come da tradizione anche una società che ha raggiunto un importante traguardo: è la volta della Società samaritani Bodio, Personico, Pollegio per il 30. del servizio di trasporto sociale. Sono infine stati presentati i giovani che nel 2020 compiranno 18 anni ed entreranno quindi nella maggiore età.