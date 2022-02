L’Ufficio federale dei trasporti ha determinato una zona riservata ad Arbedo-Castione per l’edificazione delle future officine FFS. Il Tribunale amministrativo federale ha constatato il difetto di legittimazione dei ricorrenti e dichiarato i ricorsi come inammissibili.

Nel marzo 2019, questa decisione è stata impugnata da vari ricorrenti davanti al Tribunale amministrativo federale (TAF). Tra le varie argomentazioni, i ricorrenti erano contrari in particolare alla zona riservata di Arbedo-Castione a causa dell’enorme sacrificio di superfici per l’avvicendamento delle culture di circa 80.000 metri quadrati. I ricorrenti hanno fatto valere quale valida zona riservata - e come ubicazione alternativa - quella della zona di Bodio/Giornico (ex Monteforno), secondo loro non sufficientemente vagliata e approfondita dalle FFS. Tra i ricorrenti, i Comuni che auspicavano di avere le future officine sul loro territorio; questo augurio, seppur comprensibile, non basta giuridicamente a conferirgli la legittimazione, si legge nel comunicato del TAF.