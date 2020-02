La scelta di trasferire, dopo oltre un secolo e mezzo, le Officine FFS da Bellinzona a Castione è stata motivata anche dal fatto che l’attuale stabilimento industriale non è più tecnologicamente all’avanguardia. Occorre, insomma, un sito produttivo dove sia possibile adattare i processi alle nuove necessità della manutenzione, in particolare dei treni Giruno lunghi 202 metri. Essendoci nell’impianto un unico binario adatto (di 220 metri) non si può combinare i lavori ai moderni convogli agli altri. Ossia anche agli ETR 610. Tuttavia, come risulta al CdT, nei prossimi mesi si interverrà proprio sugli elettrotreni. Com’è possibile?

Abbiamo girato la domanda al responsabile Comunicazione Regione Sud delle Ferrovie Patrick Walser. «La decisione di costruire un nuovo stabilimento industriale ferroviario a Castione ha dato nuovi stimoli anche all’attuale sito di Bellinzona. In previsione del futuro impianto le Ferrovie hanno cominciato a preparare anche alcuni nuovi prodotti legati alle flotte ad esso associate. Laddove possibile le FFS introdurranno questi prodotti nell’attuale stabilimento di Bellinzona. Questo contribuisce a formare i collaboratori e a prepararli al futuro», osserva il nostro interlocutore. Un primo esempio è quello legato alla revisione dei climatizzatori degli ETR «che verrà introdotta nel 2020. Altri progetti sono attualmente in valutazione. Va però sottolineato che attività di manutenzione ricorrenti e regolari su elettrotreni interi non sono tuttora possibili alle Officine. Ciò non è cambiato»

L’ex regia federale, in ogni modo, sta valutando la fattibilità di «eseguire a medio termine un progetto di risanamento sull’ETR come veicolo di carattere eccezionale. Analogamente a quanto già si fa sui veicoli Flirt. Anche in questo caso, vista la conformità dell’Officina, sarà necessario dividere il veicolo in singole carrozze, riassembrarlo e rimetterlo in esercizio con lunghi tempi di passaggio. Ribadisco quindi che le Officine di Bellinzona non sono adatte per attività di manutenzione regolare sugli elettrotreni interi, ma solo per progetti particolari che per loro natura sono sporadici e che devono prevedere la scomposizione del veicolo».

Nell’innovativa struttura di Castione (investimento di 360 milioni di franchi, inaugurazione nel 2026 se non prima) saranno manutenute la flotta Flirt e la flotta per la lunga percorrenza Giruno e Etr 610. Per i treni Flirt e Giruno si effettuerà sia la manutenzione leggera sia la manutenzione pesante. Per gli ETR 610 unicamente quella pesante.

