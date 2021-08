«Cantone e Comune sono stati influenzati dal pericolo ventilato dalle FFS di trasferire l’Officina di Bellinzona in un altro Cantone se non venisse accettata l’ubicazione di Arbedo-Castione». È uno che va sempre dritto al nocciolo della questione, l’avvocato Franco Gianoni. E, come appreso dal CdT, lo ha fatto anche nelle 12 pagine indirizzate all’Ufficio federale dei trasporti (UFT) e al Consiglio federale - per il tramite dell’Ufficio cantonale del piano direttore - contenenti le osservazioni in merito alla consultazione per inserire il futuro stabilimento industriale nel Piano settoriale dei trasporti. Il legale cittadino rappresenta le ditte Otto Scerri SA, Mancini & Marti SA e Genio Beton SA. Attiva la prima da 80 anni, complessivamente le imprese danno lavoro a 260 collaboratori: rischiano...