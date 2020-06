Officine FFS, la progettazione in mani ticinesi

È il Consorzio Al Galett, con a capo lo studio Orsi & Associati di Bellinzona, come appreso dal CdT, ad essersi aggiudicato il concorso per la fornitura delle prestazioni di progettista generale delle future Officine FFS che dal 2026 si insedieranno a Castione. Delle sei offerte rientrate, come appreso dal CdT, è stata preferita quella del team di specialisti ticinesi (che comprende pure l’architetto Remo Leuzinger di Lugano e lo studio di ingegneria Giorgio Masotti della Turrita) per un prezzo di 12,1 milioni di franchi. Ha ottenuto il punteggio più alto. Fra i compiti figurano la progettazione di massima e quella definitiva; allestire la procedura di autorizzazione; occuparsi della gara d’appalto e del confronto delle offerte; allestire la procedura di autorizzazione; elaborare il progetto esecutivo; e seguire l’esecuzione dell’opera fino alla messa in esercizio. L’inizio dell’attività, secondo il bando pubblicato dalle Ferrovie, è prevista per fino mese per una durata di 7 anni.