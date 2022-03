Passateci la metafora: le nuove Officine FFS sono un treno in corsa. Superato l’ostacolo dei ricorsi inoltrati al Tribunale amministrativo federale contro la determinazione della zona riservata di 150.000 metri quadrati a Castione e in attesa della presentazione dei piani prevista in aprile, l’iter che porterà alla realizzazione del moderno stabilimento industriale da 580 milioni di franchi procede spedito. Attualmente è in pubblicazione il bando di concorso per le prestazioni di coordinamento del progetto. Le offerte vanno inoltrate entro il 1. aprile. Il contratto avrà una validità di cinque anni e mezzo, da metà giugno 2022 a fine 2027.

Un’opera complessa

«Tenuto conto della complessità del progetto, al coordinatore di progetto potrà essere richiesto di gestire altre gare di appalto, come...