I castelli di Bellinzona saranno il fiore all’occhiello della quinta edizione delle «Giornate del patrimonio mondiale» in programma questo weekend, sabato 12 e domenica 13 giugno. Come da tradizione, i beni UNESCO svizzeri apriranno le loro porte e, per la prima volta, arriveranno anche nelle case delle persone in modo digitale. Ciò significa che molte attività relative ai più importanti tesori naturali e culturali potranno essere vissute da tutti, nonostante la situazione pandemica.