Ci vuole senza dubbio coraggio a cambiare «immagine» in un periodo storico delicatissimo come quello che stiamo vivendo da ormai un anno. I castelli cittadini, patrimonio UNESCO da poco più di due decenni, hanno dapprima modificato la definizione ed ora anche la veste grafica. Adesso è la «Fortezza Bellinzona», rappresentata nel logo (in rosso e in nero) dai tre merli che richiamano gli altrettanti manieri (Castelgrande, Montebello e Sasso Corbaro) e da una porzione delle mura. Perché tale, da ora, sarà riconosciuta internazionalmente. Come un complesso, un tutt’uno. Che è d’altronde ciò che convinse nel 2000 la speciale commissione a premiare i fortilizi con il riconoscimento mondiale, quale inestimabile testimonianza storica per l’intera umanità.