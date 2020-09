Quella che il sindaco di Bellinzona Mario Branda ha definito «una ferita aperta» può cominciare a essere lentamente rimarginata. Il Consiglio comunale cittadino completamente in mascherina ha approvato stasera a larga maggioranza il credito di 1,04 milioni per lo sgombero della vegetazione e di tutte le strutture ancora oggi presenti sul terreno dell’ex Petrolchimica di Preonzo, inattiva da oramai un ventennio. Come previsto non sono tuttavia mancate le perplessità, soprattutto per il fatto che la fattura finale per la bonifica di quello che costituisce uno dei più gravi inquinamenti oggi noti in Ticino - operazione che però non concernerà questa prima fase dei lavori - potrebbe superare i 20 milioni di franchi. E non sarà facile che i responsabili possano essere chiamati ad aprire il borsellino, essendo fallita la società che ha portato avanti l’attività di raffinazione petrolifera sino alla chiusura negli anni Novanta. La società era tuttavia legata a un grosso gruppo petrolifero ancora attivo, motivo per cui qualche esiguo margine di manovra potrebbe esserci. Ed è ciò che ha promesso di fare il sindaco: se ci sarà la possibilità, si adiranno le vie legali. Intanto, ha aggiunto anche rispondendo a chi lamentava un’esagerata assunzione di responsabilità da parte del Comune - che sta intervenendo laddove avrebbero dovuto agire altri già anni fa - bisogna per forza «prendere il toro per le corna». Non si può più attendere, insomma: quella ferita va curata senza perdere tempo, anche perché procrastinare ancora potrebbe significare perdere il diritto ai sussidi. Per la Città la spesa dello sgombero da effettuare entro un anno sarà infatti «solo» di 300.000 franchi, la parte restante sarà assunta da Confederazione e Cantone.

«Ma quel mandato sa di sorpassi di spesa»

Sulla discussione ha influito anche la questione dei sorpassi di spesa per 5 milioni in tre opere pubbliche della Città, sotto i riflettori la scorsa settimana quando sono stati presentati i risultati degli approfondimenti. Il socialista Alberto Casari, pur appoggiando il recupero della Petrolchimica, ha ritenuto inopportuno che ad occuparsi della progettazione dello sgombero sarà uno studio d’ingegneria che ha avuto un ruolo al Policentro di Pianezzo, una delle tre opere in cui si è sforato il budget. Ha pure parlato di «legami d’interesse» discutibili tra lo stesso studio e Palazzo civico. Si è da parte sua schierato contro il recupero dell’ex raffineria di Preonzo il nuovo gruppo dei Liberi (fuoriusciti della Lega): Luigi Calanca ha accusato il Comune di essersi «ingenuamente assunto» questo fardello, laddove altri dovrebbero pagare. Sarà impossibile risalire ai veri responsabili originali o successivi anche secondo l’MPS, che si è astenuto. Lo stesso hanno fatto i Verdi, anch’essi particolarmente critici sia sul citato mandato ingegneristico, sia sull’atteggiamento ritenuto un po’ lassista da parte del Municipio. Al momento del voto, comunque, hanno prevalso nettamente i favorevoli: 45 i sì, 3 i no, 5 gli astenuti.

Sì al contributo per Casa Marta

Il secondo importante tema della seduta di Legislativo - tornato a riunirsi a Palazzo civico dopo la parentesi estiva a Sementina - era la partecipazione alla futura realizzazione sulla proprietà ex Ostini di un centro di accoglienza («Casa Marta») dedicato alle persone provvisoriamente senza un tetto. L’opera è ritenuta necessaria soprattutto in considerazione del fatto che la richiesta in Ticino c’è, eccome, e Bellinzona non è da meno con un bisogno che secondo le autorità riguarda annualmente circa 40 persone. A far storcere il naso un po’ in generale e soprattutto alla Destra - nonostante il contributo di 450.000 franchi sia infine stato accettato a maggioranza - è anche il fatto che la Città ha già dato un bel aiuto in passato concedendo il diritto di superficie a favore dei promotori per un valore di 750.000 franchi. Ma soprattutto per il fatto che poi il preventivo è lievitato di oltre un milione (fino alla quota attuale di 4,5 milioni) a causa della precedente sottostima dei costi. Cagionando appunto una maggiore necessità di fondi, che saranno messi dal Cantone (400.000 franchi) e appunto dalla Città. Alla fine, archiviate anche le schermaglie tra il capodicastero Socialità Giorgio Soldini e il liberale Tiziano Zanetti, come detto il contributo è stato approvato a larga maggioranza (48 sì, 3 contrari e 2 astenuti), con la garanzia che il Comune non si accollerà ulteriori costi in questo progetto di solidarietà che tutti vedono comunque positivamente.

La proprietà ex Ostini, dove dovrebbe essere realizzato il centro di accoglienza per senzatetto. ©CdT/Chiara Zocchetti

