«È un progetto che ci sta molto a cuore. Vuoi per i nostri anziani e vuoi, inoltre, perché finalmente potremo mettere a disposizione della popolazione del paese e di tutto il comprensorio a nord di Bellinzona un ufficio postale moderno». Luigi Decarli smette per un attimo i panni del sindaco di Arbedo-Castione per indossare quelli di presidente della Fondazione Focus, promotrice della «Residenza 100 anni», il complesso per anziani autosufficienti da 12 milioni di franchi circa che sorgerà a Castione. Dopo un iter che dire tortuoso è poco (con una sentenza persino del Tribunale federale, in quanto l’appalto era stato contestato) entrato nel vivo tre anni fa, il cantiere è pronto a partire. Aprirà nelle prossime settimane; probabilmente già entro fine mese.

Il complesso e tanto altro

A confermarcelo...