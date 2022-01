Oltre ai Re Magi c’è anche la Befana

Giovedì 6 gennaio, giorno dell’Epifania, torna la tradizione dei Re Magi a Bellinzona, accompagnati per l’occasione dalla Befana. Melchiorre, Gaspare e Baldassarre faranno visita, rigorosamente a cavallo, alle case per anziani della Città per poi sfilare, verso le 16.45-17, lungo il viale della Stazione e terminare il loro percorso in piazza Collegiata. L’evento è promosso da oltre dieci anni dal gruppo spontaneo Re Magi e Befana in collaborazione con la Spada nella rocca.