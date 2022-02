Bellinzona da record. E da applausi. La capitale è il Comune ticinese con più impianti fotovoltaici: se ne contano quasi 800 per una potenza installata di circa 13 MWp. La Città supera in modo abbastanza chiaro altri poli come Lugano e Mendrisio. I dati che vi abbiamo accennato sono un nostro aggiornamento del rapporto elaborato dalla SUPSI (in collaborazione con la Sezione protezione aria, acqua e suolo e l’Ufficio dell’energia) che faceva stato dei numeri relativi allo scorso luglio. Quando per la Turrita si indicavano oltre 600 impianti per una potenza di 10 MWp. Ciò conferma la crescita continua, all’ombra dei castelli, dello «sfruttamento» dell’energia solare per produrre energia elettrica. Un trend che si conferma anche a livello cantonale; è in atto dal 2010 e, attualmente, il totale...