È stato condannato a 24 mesi di detenzione sospesi per quattro anni il 32.enne del Bellinzonese che il 16 febbraio 2018 a Claro provocò la morte di un 54.enne mesolcinese. Il giovane è comparso stamattina di fronte alla Corte delle Assise correzionali presieduta dal giudice Mauro Ermani. Il processo è stato celebrato con la formula del rito abbreviato, come capita molto spesso in questi casi. Sia l’accusa rappresentata dal procuratore pubblico Daniele Galliano sia l’avvocato difensore Marco Robbiani erano d’accordo sulla commisurazione della pena.