«Non ti ho mai vista mollare, nemmeno nei momenti più difficili della tua vita, hai sempre lottato per noi e per i tuoi ideali, per il tuo stile di vita e per la libertà». È con queste toccanti parole affidate ad un post su Facebook che una delle figlie ricorda la 62.enne di Sementina barbaramente uccisa giorni fa nella località di Idanha-a-Nova, situata nel centro del Portogallo. Località nella quale la donna si era trasferita da una trentina di anni. Risiedeva in un casolare di campagna immerso nella natura, dove il corpo carbonizzato della donna è stato rinvenuto lunedì 20 aprile. Una macabra scoperta fatta anche grazie alle segnalazioni giunte dai familiari della 62.enne che da alcuni giorni non avevano più notizie di lei. In effetti, secondo i primi riscontri delle indagini, risulterebbe che la donna sia stata uccisa già il 14 aprile. Ad accoltellarla sarebbe stato un cittadino bulgaro di 33 anni residente in Portogallo da circa sei anni. Senza fissa dimora e senza un impiego, l’uomo era solito frequentare l’abitazione della 62.enne per la quale, in cambio dell’alloggio, svolgeva qualche lavoro nella sua proprietà .

Un rapporto burrascoso

I sospetti si sono subito concentrati su di lui anche perché in passato alle forze dell’ordine locali erano giunte parecchie segnalazioni di violente liti avvenute con la donna. Liti delle quali erano a conoscenza anche i familiari della donna. Sarebbe stata proprio lei a raccontar loro delle minacce che era costretta a subire da parte dell’uomo. Questi, stando ad una nota della Polizia giudiziaria riportata dai media portoghesi, è stato dapprima identificato e poi fermato con l’accusa di omicidio qualificato e di incendio. Probabilmente durante un’ennesima lite con la compagna, l’avrebbe accoltellata per poi dare alle fiamme il casolare dove risiedeva la donna nel tentativo di nascondere le tracce del delitto. Tentativo fallito: ai polsi del cittadino bulgaro, il quale avrebbe ritrattato la confessione in un primo momento, sono scattate le manette. Il dubbio che qualcosa di poco chiaro fosse accaduto nel casolare si era già insinuato prima dell’incendio da parte di alcuni vicini.

Dubbi e sospetti

In particolare uno di loro, insospettito dal fatto che la donna non si vedesse in giro da qualche tempo, aveva chiesto spiegazioni al suo compagno. Questi gli avrebbe risposto che la 62.enne era tornata in Svizzera a trovare i suoi familiari. Una spiegazione che ha alimentato i sospetti, considerato che a causa del coronavirus spostarsi da una nazione all’altra è alquanto difficile. Ad ogni buon conto, la donna era effettivamente solita rientrare periodicamente a Sementina dove risiedono le figlie avute da un precedente matrimonio. Figlie che non aveva portato con lei quando aveva lasciato il Bellinzonese per accasarsi in Portogallo dopo aver girato per il mondo. Malgrado fosse lontana da casa da tempo, a Sementina sono in molti a ricordarla con affetto. Numerosi i messaggi di cordoglio trasmessi in questi giorni attraverso i social media da chi l’ha conosciuta. Messaggi rivolti i familiari che sono appena rientrati dal Portogallo dove hanno dovuto recarsi per lo straziante rito del riconoscimento del corpo della loro cara.

©CdT.ch - Riproduzione riservata