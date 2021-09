Infortunio sul lavoro lunedì mattina in un cantiere a Selma, in Val Calanca. Stando alle prime ricostruzioni, nei pressi della partenza della funicolare per Landarenca un uomo sarebbe stato colpito da un ferro mentre si trovava su un sollevatore. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del SAM grigionese e un elicottero della REGA. Dopo le prime cure l’uomo è stato trasportato al pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Le ferite riportate, stando a Rescue Media, non sarebbero gravi. Sul posto anche la Polizia cantonale dei Grigioni per gli accertamenti.