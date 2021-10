Conclusa la trattazione dei messaggi, con la conferma del sostegno al teatro Sociale, la seconda serata in Consiglio comunale a Bellinzona è dedicata per la maggior parte alle risposte del Municipio a numerose interpellanze. Tra di esse quella dell’MPS sulle conseguenze del nubifragio del 7 agosto scorso a Giubiasco. Ebbene, il capo del dicastero Opere pubbliche Henrik Bang ha spiegato che tutte le opere di premunizione – messe in piedi dopo la grande alluvione del 2008 dall’ex Comune di Giubiasco – erano funzionanti, nonostante l’avvenuto straripamento del riale Fossato che ha poi messo fuori uso la scuola dell’infanzia al Palasio. Il progetto risalente a un decennio fa, ha precisato, è stato realizzato interamente e a regola d’arte: «Non c’è stato nessun ridimensionamento». Camere di contenimento e premunizioni hanno dunque fatto il loro lavoro come dimostrerebbe il molto materiale frenato nei vari riali colpiti (inoltre i servizi comunali, ha aggiunto Bang, avevano regolarmente ripulito le opere poco tempo prima, a luglio). Per quanto riguarda i sistemi di allarme e preallarme, ha pure indicato in risposta all’atto parlamentare, simili opere di premunizione non li contemplano. Il Comune fa comunque capo alle allerte meteo «che nel caso in questione non vi sono state». Tutto in regola, dunque. «Eppure quei progetti parlavano di rischio zero» ha replicato Matteo Pronzini promettendo di approfondire ulteriormente la questione.