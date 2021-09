Scongiurare il rischio che eventi come quelli del 7 agosto scorso provochino danni tanto ingenti. Con quest’obiettivo lunedì sera il Consiglio comunale di Lumino ha dato luce verde alla proposta del Municipio di potenziale le opere di premunizione, in particolare quelle del riale Valentra. Se la necessità di intervenire al più presto ha messo tutti d’accordo tanto che il messaggio municipale con la richiesta di un credito di 522.00 franchi è stato discusso e approvato con la clausola d’urgenza, il Legislativo ha deciso di apportare alcuni correttivi proposti dalla commissioni della gestione e dell’edilizia sulla procedura da seguire. Correttivi che hanno fatto lievitare a 524.000 franchi il credito necessario. Ma vediamoli: per la vasca di contenimento del riale Valentra su via Rampighetta, che dovrà essere ricostruita, si dovrà far eseguire rapidamente un preventivo riguardante la progettazione dell’opera e la direzione lavori almeno da parte di un secondo studio di ingegneria civile oltre a quello per il quale il Municipio ha già dato mandato in procedura d’urgenza allo studio Filippini&Partners e alla Geoalps Engineering SA. Inoltre l’importo massimo per l’opera non dovrà superare quello riconosciuto dall’Ufficio dei corsi d’acqua. Il credito votato dal Consiglio comunale servirà anche ad allestire lo studio preliminare di varianti per la progettazione della nuova vasca di contenimento del riale Valentra in via alla Cava in funzione di tre scenari d’intervento sulle briglie a monte del corso d’acqua. Il Legislativo ha inoltre dato luce verde al credito di 520.00 franchi necessario per coprire i costi degli interventi d’urgenza effettuati all’indomani dell’alluvione del 7 agosto scorso.