Oltre al fondo comunale a favore delle attività economiche colpite dal coronavirus, il Consiglio comunale di Bellinzona riunito eccezionalmente alla palestra doppia di Sementina per rispettare le norme anti-contagio si è occupato anche di alcune opere pubbliche, prima di chiudere i lavori per continuare le discussioni su grossi dossier domani sera, martedì, sempre in «trasferta». Un tema, quello degli investimenti, che ha visto le due rappresentanti dell’MPS porsi in polemica a causa della questione dei sorpassi di spesa registrati in tre opere comunali recenti per complessivi 5 milioni di franchi. Contrariati anche i fuoriusciti della Lega Luigi Calanca e Giulio Deraita, ora indipendenti, che hanno promesso: non voteranno più crediti per opere pubbliche fintanto che non sarà stata chiarita la questione dei sorpassi e non ci sarà un Piano finanziario aggiornato. Via libera a larga maggioranza del plenum, comunque, alla quarta tappa del restauro del Bagno pubblico cittadino per 2,75 milioni. Sul tema il leghista Manuel Donati per la Commissione dell’Edilizia ha promesso che vigilerà sia sui costi sia sulla questione delle barriere architettoniche: nei nuovi servizi igienici del Lounge Bar, ufficialmente per motivi di tutela dei beni culturali, l’accesso ai portatori di andicap non potrà essere garantito, una situazione che fa storcere il naso a molti. OK anche alla tanto attesa ristrutturazione della sala del Consiglio comunale. A questo proposito il plenum ha dato via libera alla variante che prevede l’introduzione di un sistema audio (con voto elettronico) e di proiezione, per 343.000 franchi, preferendola ad un restyling più esteso (che contemplava pure la possibilità di effettuare riprese video e di diffondere in diretta streaming le sedute). «Un investimento, questo, al momento non necessario», ha spiegato infatti Ivan Ambrosini (PPD).