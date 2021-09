Il Municipio di Biasca sia può veloce nelle opere pubbliche. È quanto chiede la Commissione della Gestione del Consiglio comunale esprimendosi su due messaggi all’ordine del giorno nella seduta del 4 ottobre prossimo. «La Commissione - si legge in entrambi i rapporti di cui è stato relatore l’ex municipale PPD Andrea Morini - auspica che in futuro i tempi di percorrenza tra il messaggio municipale per la richiesta del credito di progettazione e quello per la richiesta del credito di costruzione siano ridotti». Ai commissari, infatti, quattro anni «sembrano eccessivi». Si invita inoltre il Municipio «a dare le giuste indicazioni in base ai progettisti in fase di analisi preventiva per non trovarsi con modifiche sostanziali di progetto e con richieste di credito per la realizzazione ben superiori a quanto preventivato».