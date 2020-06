Ci sono temi di politica comunale che tornano a scadenze regolari, ogni volta con nuovi episodi. E ci sono persone attive nella politica locale - oltre a battaglieri comuni cittadini - che di alcuni temi fanno il loro chiodo fisso. E non mollano mai, facendone una questione di principio. Uno di questi temi è la vecchia tassa sull’illuminazione pubblica, in sostanza i lampioni sulle strade. E colui che non molla la presa nonostante l’autorità gli abbia più volte dato torto è Luigi Calanca, già municipale, vicesindaco e per un breve periodo sindaco di Claro, e dal 2017 dopo l’aggregazione consigliere comunale della Città, prima con la Lega (movimento a cui aveva aderito ai suoi albori trent’anni fa) e ora come indipendente (dopo aver rotto con la sezione cittadina).

Dicevamo del tema a lui caro,...