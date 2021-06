Ora è tempo di vacanze, cari liceali

È tempo di meritate vacanze per i 143 studenti del Liceo di Bellinzona che hanno ottenuto la maturità. Martina Meroni ha conseguito il miglior risultato in assoluto, con la media di 5.89; riceverà il premio offerto da Banca Stato. Sono stati inoltre premiati, sempre dall’istituto di credito cantonale, Chiara Pedrina e Noah Talarico, con la media di 5.71, ed Elisa Cima (media di 5.68). Il Consolato di Francia ha pure premiato Bianca Leonardi per i risultati raggiunti in francese. Noah Talarico ha ottenuto il premio del Consolato di Germania per i risultati conseguiti in tedesco, mentre Bianca Leonardi ha invece ricevuto il premio, sempre offerto dal Consolato di Germania, per i migliori risultati nell’opzione specifica tedesco.