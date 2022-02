Lo si nota da anni: Bellinzona e la sua «cintura» sono un cantiere unico. Molte le palazzine costruite di recente, e molte quelle che ancora stanno crescendo giorno dopo giorno, mattone dopo mattone. Se n’è accorta pure la destra, che ora monta in sella ad un tema tradizionalmente più «pedalato» a sinistra, quello delle abitazioni sfitte. E lo fa con toni preoccupati, tramite una delle sei interpellanze inoltrate in blocco dal gruppo Lega-UDC negli scorsi giorni. Più che di domande, che pure vengono poste, si tratta di un monito e di una richiesta molto esplicita. I consiglieri comunali suggeriscono infatti al Municipio cittadino di «instaurare una moratoria per proteggere il territorio comunale da costruzioni puramente speculative costruite anche senza una prospettiva di essere occupate da inquilini in un immediato futuro».

«Territorio ostaggio dell’economia?» «A Bellinzona lo sfitto ha raggiunto proporzioni visibili e allarmanti - sottolineano leghisti e democentristi - Ciononostante continuano a sorgere immensi stabili d’appartamento». Questo avviene, scrivono, «certamente a causa dei tassi di interesse negativi imposti dalla banca nazionale e quindi dal bisogno dalle casse pensione di disfarsi rapidamente della liquidità». Di fronte a questo fenomeno, aggiungono, «da quasi 10 anni Bellinzona si è aperta in un grande cantiere: da nord a sud, da Giubiasco a Claro, non c’è punto di vista che non incroci una gru». Ecco perché secondo gli interpellanti siamo di fronte ad una «situazione preoccupante e sicuramente da monitorare». I terreni edificabili della città aggregata, sostengono, «non possono diventare ostaggio del disfunzionamento economico, poiché se un domani le casse pensioni dovessero decidere di vendere gli appartamenti vuoti, le ricadute sulle economie della città potrebbero essere preoccupanti».

I quesiti dei consiglieri comunali

Per questi motivi, e con queste premesse, Lega e UDC chiedono all’Esecutivo cittadino di fornire le cifre relative agli appartamenti sfitti, a partire dall’avvenuta aggregazione del 2017 fino ad oggi, anno per anno. Inoltre, «che percentuale rappresentano gli appartamenti sfitti per rapporto agli appartamenti occupati anno per anno dall’aggregazione comunale fino ad oggi?». E ancora: «Quanti appartamenti sono attualmente in costruzione, cioè con licenza edilizia approvata sul territorio comunale?». Infine il già citato suggerimento, sotto forma di domanda: «Il Municipio non pensa di instaurare una moratoria per proteggere il territorio comunale da costruzioni puramente speculative costruite anche senza una prospettiva di essere occupate da inquilini in un immediato futuro?».