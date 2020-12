«Ora sì che potremo fare turismo a tutto campo»

«Dopo questo risultato storico, che mai era stato raggiunto in precedenza, abbiamo i mezzi per fare turismo a tutto campo: la lista dei progetti è lunghissima». Sorride, e ne ha ben donde, il direttore dell’Organizzazione turistica regionale Bellinzonese e Alto Ticino (OTR) Juri Clericetti. Il 2019 è stato un anno eccezionale per il comprensorio che dalla città si snoda lungo le Tre valli su su fino alla regione del San Gottardo. Due cifre bastano per spiegare la soddisfazione del nostro interlocutore, dal settembre 2017 alla testa dell’ente. La prima è quella dell’utile fatto segnare, ben 746.000 franchi, quando in precedenza i conti andavano in archivio con il segno «-» davanti. Secondariamente sono aumentati i pernottamenti sia rispetto al 2018 (+1,3%) sia in riferimento alla media dell’ultimo...