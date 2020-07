A Bellinzona continuano a far discutere i sorpassi di spesa per la realizzazione di opere comunali. Il gruppo PPD in Consiglio comunale punta ora i riflettori sull’Oratorio di Giubiasco, il cui cantiere è stato sospeso in attesa che i due audit, il primo, interno, affidato al Settore controllo qualità e revisione e il secondo, esterno, assegnato ad una società zurighese, facciano chiarezza sullo sforamento di 2,2 milioni del credito preventivato. E proprio lo slittamento ad agosto della consegna dei due audit ha spinto gli azzurri a chiedere, attraverso una interrogazione depositata mercoledì, quali siano gli altri problemi o esigenze tecniche oltre a quelli già noti dal 2018 che possono giustificare il superamento dei costi oltre la soglia del 10%. «Il Municipio sta già elaborando una proposta/strategia per portare a termine i lavori (ad esempio, rimodulando al ribasso dei costi il progetto originale)? Considerato il ruolo delle associazioni di quartiere attribuito dal Regolamento comunale (a Giubiasco ve ne è una molto attiva), è intenzione del Municipio coinvolgerla per un parere sulla proposta/strategia eventuale appena citata? Alla comproprietaria dell’opera, ovvero la Parrocchia di Giubiasco, è assicurata la necessaria informazione sugli sviluppi del cantiere?» sono altre domande che il gruppo PPD rivolge al Municipio cittadino chiedendo infine se la Fondazione Vita Serena si sia già insediata nell’Oratorio e se paghi l’affitto.