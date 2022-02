È la giornata delle interpellanze oggi a Bellinzona. In poche ore ne sono state presentate ben dodici. Tante, almeno, sono quelle trasmesse ai media. Mentre l’MPS è tornato alla carica su temi prettamente sociali, in primis con la questione delle problematiche riscontrate nel settore anziani della Città che ha fatto parlare molto durante le fasi più acute della pandemia, Lega e UDC hanno messo l’accento anche su un altro tema caldo della legislatura in corso, quello dei sorpassi di spesa in tre opere pubbliche comunali. Lo hanno fatto in una delle sei interpellanze trasmesse, nella quale il gruppo si focalizza sul messaggio tramite cui il Municipio chiede un credito supplementare di (almeno) 2,71 milioni di franchi per il completamento del recupero dell’ex Oratorio di Giubiasco, i cui lavori...