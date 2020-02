«Orti e frutteti urbani al posto delle aiuole»

Trasformare le aiuole pubbliche in orti e frutteti urbani. È quanto chiede la mozione trasmessa al Municipio di Bellinzona dal consigliere comunale Alessandro Lucchini (Unità di Sinistra). Così facendo la Città dimostrerebbe il suo impegno a favore dell’ambiente, della biodiversità e delle tradizioni contadine. «La nuova Bellinzona è un intreccio di città e campagna, e molte sono le caratteristiche che la distinguono e caratterizzano rispetto ad altri poli del Cantone: basti pensare al mercato del sabato, alle esposizioni zootecniche o gastronomiche al Mercato coperto, ai grotti e alle cantine viti-vinicole del territorio. Allo stesso tempo però i cambiamenti socio-economici e l'intensa attività edilizia degli ultimi anni hanno ridotto gli spazi a disposizione della popolazione per perseguire la tradizione agricola molto diffusa in passato nella nostra regione», scrive Lucchini.

Lo scopo della mozione è favorire un processo di consapevolezza nella popolazione a favore dell’ambiente e del patrimonio agro-culturale, sottolineando l’identità rurale della Città. La memoria e l’identità di un luogo si trasmettono attraverso la conservazione dei beni culturali. «Altrettanto importante è però tramandare beni immateriali, come i ‘valori’ e i beni facilmente mutevoli, come i semi. Quando i valori incontrano i semi, si parla di ‘diversità socio-culturale e genetica di animali e vegetali’». Per valorizzare il territorio della capitale, secondo il mozionante, si può ripartire dai semi della civiltà contadina, inserendo nel paesaggio urbano degli orti e delle aiuole da coltivare biologicamente con ortaggi, frutta e bacche. Questi spazi saranno utili per garantire la biodiversità in Città perché promuovono un ambiente vario con diversi periodi di fioritura. Giovani e anziani potranno prendere parte alla coltivazione e alla raccolta degli orti urbani, rafforzando così i momenti di dialogo e collaborazione tra la popolazione.