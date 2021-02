È un buon riscontro quello ottenuto dal fondo comunale istituito con l’obiettivo di sostenere le aziende con sede a Bellinzona che decidono di assumere degli apprendisti. Fondo che prevede il versamento di 1.500 franchi per ogni nuovo giovane in formazione. Ebbene, il Municipio ha resso noto che allo scadere del termine entro cui fare domanda, in totale sono giunte 83 richieste da parte di 64 attività economiche. In 47 casi, ovvero oltre la metà, le istanze riguardavano l’assunzione di giovani domiciliati nel Comune. Dopo le necessarie verifiche volte ad accertare il rispetto delle condizioni elencate nell’apposito regolamento, la Città ha deciso di stanziare 1.500 franchi a fondo perso per 80 nuovi apprendisti, per una spesa complessiva di 120.000 franchi. «Quasi tutti - precisa il Comunicato stampa dell’esecutivo cittadino - hanno iniziato il primo anno di apprendistato, mentre in un paio di casi i giovani rimasti senza posto di lavoro a causa della pandemia sono stati assunti da una nuova azienda a percorso formativo già iniziato». Il versamento avverrà nel corso del mese di febbraio.

Il fondo «Assunzione di nuovi apprendisti», rammenta il Municipio, è stato accettato dal Consiglio comunale con l’approvazione a luglio 2020 di una mozione che chiedeva di dare alle aziende formatrici un incentivo a offrire posti di formazione per i giovani, attenuando in questo modo l’onere finanziario che questi comportano in un periodo già toccato dalle conseguenze della pandemia. Si tratta di una delle misure di sostegno post Covid-19 decise dalla Città. Fra gli altri aiuti vanno citati il fondo «Aiuto d’emergenza all’economia comunale» istituito la scorsa primavera per l’erogazione di prestiti fino a 10.000 franchi a tasso zero da restituire entro 36 mesi per ditte e società attive a Bellinzona. In totale sono stati concessi prestiti per 266.000 franchi a favore di 28 attività economiche che ne hanno fatto richiesta.