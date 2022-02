Bisogna essere onesti: sarebbe stato sorprendente il contrario. In ogni modo le Ferrovie (ed il Consiglio di Stato e pure la Città di Bellinzona) possono festeggiare, anche se la parola fine pare tutt’altro che scritta. Dopo tre anni, con sentenza di 19 pagine datata martedì scorso, il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha dichiarato inammissibili i dieci ricorsi inoltrati contro la determinazione di una zona riservata a Castione, ossia i 150.000 metri quadrati sui quali sorgeranno le nuove Officine FFS. Il motivo? Semplicemente non erano legittimati a farlo. Adesso hanno tempo trenta giorni per decidere se appellarsi o meno al Tribunale federale oppure se giocarsi tutte le carte nell’ambito della procedura di pubblicazione dei piani che si aprirà in aprile dopo che l’Ufficio federale...