Anche i giovani sono tra le vittime della pandemia. Per questo i consiglieri comunali dei Verdi Ronnie David e Marco Noi chiedono al Municipio di Bellinzona qual è, a questo proposito, la situazione nella capitale per quanto riguarda il benessere e la fragilità di bambini e adolescenti. Si domanda inoltre all’Esecutivo se intende, da un lato, procedere a una raccolta di dati e, dall’altro, mettere in atto una strategia per mitigare gli effetti dell’emergenza sanitaria sulla fascia più giovane della popolazione.