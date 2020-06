Se da un lato c’è soddisfazione per l’utile d’esercizio di 2 milioni di franchi con il quale si chiude il Consuntivo 2019 della Città di Bellinzona, dall’altro la Commissione della gestione non nasconde la sua viva preoccupazione per gli effetti negativi che vi saranno sui conti del Comune a seguito della pandemia di coronavirus e per effetto dei sorpassi di spesa registrati nei cantieri del Policentro della Morobbia dell’Oratorio di Giubiasco e dello Stadio comunale. Preoccupazione che i commissari mettono nero su bianco nel corposo rapporto (relatore Ivan Ambrosini, PPD) in vista della discussione nel plenum consiliare del 30 giugno.

Urgono indicazioni chiare

Alla luce di questi due aspetti la Gestione ha chiesto al Municipio di allestire urgentemente un aggiornamento del Preventivo 2020...