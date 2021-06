«Dal mio punto di vista, ma credo anche secondo il Municipio, la recinzione dei campi di calcio del Parco urbano non rappresenta una soluzione». Il municipale capo del Dicastero opere pubbliche Henrik Bang risponde così alle nuove lamentele che giungono dai campi di calcio del Parco urbano di Bellinzona. Anche lo scorso sabato mattina l’allenatore che ha preparato i campi per gli incontri degli allievi si è confrontato con una situazione poco simpatica: «Ho nuovamente trovato bottiglie vuote e rotte, mozziconi, e pure vomito nei pressi degli spogliatoi, non si può andare avanti così», racconta Alessandro Simeone, mister degli Under 11 dell’AC Bellinzona. Non è infatti la prima volta che i responsabili delle squadre di allievi che giocano al Parco urbano si ritrovano a dover rimediare agli effetti...