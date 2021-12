L’Azienda multiservizi di Bellinzona intende posare un impianto fotovoltaico lungo l’imponente muro di protezione fonica edificato all’uscita autostradale di Camorino. La pianificazione di dettaglio, spiega il Municipio cittadino rispondendo ad un’interrogazione di Danilo Forini (Unità di sinistra), è in corso, ma purtroppo, a differenza di quanto ipotizzato inizialmente, i pannelli per la produzione di energia potranno essere collocati solamente sulla parte superiore della parete che ha un’altezza di 5,5 metri.

La parte inferiore del muraglione, per un’altezza di 4,20 metri, non può infatti essere utilizzata per giustificati motivi di sicurezza stradale. Rimane, come detto, a disposizione solo la fascia superiore dove verrà posata una fila di pannelli fotovoltaici. «Ciò a conferma che al di là delle buone intenzioni di tutte le parti e della politica che Municipio e AMB perseguono nel realizzare impianti ad energia rinnovabile sul territorio, ogni caso deve essere analizzato singolarmente e che le difficoltà tecniche, logistiche o finanziarie spesso limitano i possibili investimenti», annota il Municipio.