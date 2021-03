Gli impianti fotovoltaici, oltre che sugli edifici, dovrebbero poter essere collocati anche sulle vie di comunicazione, che sono spazi già urbanizzati, già di proprietà pubblica, e che non paiono suscettibili di altra utilizzazione. Partendo da questa considerazione, la granconsigliera popolare democratica Maddalean Ermotti-Lepori chiede al Consiglio di Stato perché non approfittare dell’imminente inizio dei lavori di costruzione del semisvincolo autostradale di Bellinzona per valutare la possibilità di posare i pannelli nella parte dell’opera dei competenza cantonale, in particolare l’allargamento di via Tatti. Nella sua interrogazione la deputata del PPD rileva «che per quanto riguarda la parte di competenza della Confederazione, in particolare la autostrada Sementina-Galbisio (sud-nord), pare che questo aspetto sia tenuto presente, e studi siano in corso». Non da ultimo Maddalena Ermotti-Lepori evidenzia che «oggi i pannelli sono a basso costo e addirittura possono venire a costituire un abbellimento dell’arredo urbano».