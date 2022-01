Tornano a far discutere i parcheggi pubblici della nuova Bellinzona. Sotto la lente questa volta è finita l’ordinanza municipale volta ad agevolare i permessi auto nelle zone limitrofe al domicilio entrata in vigore proprio il 1. gennaio di quest’anno. Secondo il consigliere comunale Luca Madonna (Lega dei ticinesi-UDC) «al contrario di quanto indica il titolo dell’ordinanza, la stessa non agevola i parcheggi ma addirittura in diverse zone li complica, sia dal lato pratico che da quello finanziario».

Stando a Madonna, prima dell’entrata in vigore dell’ordinanza i cittadini domiciliati nei rispettivi quartieri della nuova Bellinzona, che non disponevano di un parcheggio auto sul proprio sedime, potevano richiedere un permesso di parcheggio nelle zone limitrofe al domicilio, con il pagamento di una quota annua di 220 franchi. «Con la nuova ordinanza la tassa annua è passata a 600/960 franchi all’anno a seconda delle situazioni».

Un costo troppo alto per il consigliere comunale, secondo il quale «un importo come quello applicato corrisponde ad un parcheggio coperto e riservato in un palazzo oppure a un posto auto esterno». In questo modo nella stessa economia domestica Luca Madonna calcola che si può arrivare a pagare cifre intorno ai 1.560 franchi all’anno senza nemmeno avere la certezza di trovare un posto per la propria auto.

Troppi, secondo l’esponente di Lega-UDC, i vari aumenti delle tasse accessorie, e ritenendo «che sia giunto il momento di meglio valutare le situazioni in tutto il territorio prima di prendere delle decisioni poco felici» ha inoltrato al Municipio un’interpellanza che chiede di rivedere la tassa annuale per i parcheggi e correggere l’ordinanza; di sospendere la nuova ordinanza e tornare alla vecchia tassa e di togliere nelle zone critiche (turistiche) il parchimetro di 24 ore. Inoltre, chiede il motivo per il quale in un’economia domestica si applicano 2 tariffe differenti. Infine, se non è possibile ridurre la tassa, chiede che si provveda almeno ad assicurare il proprio parcheggio.

