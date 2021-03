Parco fluviale, fauna da proteggere durante i lavori

Tutela della fauna durante i lavori per la realizzazione del Parco fluviale nel comparto Boschetti, tra Gudo e Sementina. La chiedono Ronnie David e Marco Noi rammentando che in quella zona vi è una forte presenza di animali da tana i quali «di fronte ad uno scombussolamento repentino del loro habitat naturale potrebbero patire conseguenze drammatiche se non addirittura perire durante i lavori di scavo». Pertanto i due consiglieri comunali dei Verdi domandano al Municipio di Bellinzona, partner del progetto, se sia conscio della presenza di numerose specie animali nel comparto Boschetti e se siano previste delle strategie affinché l’impatto del cantiere abbia un impatto minimo sulla fauna presente. Nella loro interpellanza chiedono infine se per la tutela della fauna siano stati coinvolti degli specialisti, magari del Dipartimento del territorio.