Indicare nel bando di concorso che i blocchi di pietra da utilizzare per le nuove arginature del fiume Ticino in zona Torretta a Bellinzona devono essere di provenienza ticinese non è discriminatorio. Questa in buona sostanza la motivazione con la quale il Tribunale amministrativo cantonale (TRAM) ha respinto il ricorso di una ditta esclusa dall’appalto relativo alle opere da impresario...