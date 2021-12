Restituire ai bellinzonesi il loro fiume. L’obiettivo che si intende perseguire con la realizzazione del Parco fluviale Boschetti-Saleggi pare proprio già esser stato raggiunto. Anche se è stata portata a compimento solo la prima tappa del mega-progetto da 80 milioni di franchi promosso dal Consorzio correzione fiume Ticino e dalla Città in collaborazione con il Cantone e la Confederazione: quella ritenuta una sorta di prova generale e che ha visto la creazione di insenature e nuove rampe di accesso al fiume nel comparto del ponte della Torretta. Prima tappa che, dicevamo, è molto apprezzata dalla popolazione, tornata a frequentare assiduamente la zona della golena sia nella bella stagione, sia in queste giornate invernali. Ciò che è indubbiamente un buon viatico per la prosecuzione del progetto....