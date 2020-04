Le nuove disposizioni del Governo che permettono di svolgere lavori selvicolturali nel rispetto delle norme igienico-sanitarie hanno dato luce verde alla fase operativa del megaprogetto per la realizzazione del parco fluviale Saleggi-Boschetti . Lavori che hanno presso avvia oggi nel comparto della Torretta, tra l’omonimo ponte e la zona del centro sportivo di Bellinzona. Consistono nella preparazione dell’area in cui saranno costruite le nuove opere idrauliche che consisteranno nello spostamento dell’argine sommergibile e nella realizzazione di nuovi accessi all’acqua. In particolare, si rende necessario il taglio di alcuni alberi che si trovano nella zona dove sono previste tali opere. Per rispettare il ciclo della natura, in particolare dell’avifauna, è importante che questa parte dell’intervento avvenga ancora in questo breve periodo d’inizio primavera.