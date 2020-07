Uno, due, tre. Se la prima tappa aveva fatto discutere (si veda in seguito), non di meno si può dire delle altre due, comunque approvate stasera dal Consiglio comunale di Bellinzona in seduta extra-muros alla palestra del Ciossetto a Sementina. In fatto di sorpassi di spesa il gruppo Lega-UDC-Indipendenti prima della seduta aveva infatti chiesto di congelare la trattazione dei due nuovi crediti riguardanti (l’opera principale contemplata è la realizzazione del Café du parc, una versione rivista di quanto ipotizzato inizialmente per non entrare in concorrenza con i ritrovi presenti nei paraggi) il Parco urbano per complessivi 3,3 milioni di franchi.