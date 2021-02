Parità di genere: «La Città di Bellinzona cosa fa?»

«Il popolo ticinese nel 2011 ha adottato a grande maggioranza l’articolo costituzionale sulle pari opportunità, rispondendo all’assunto costituzionale accolto nel 1981 che riconosce la parità di diritto e di fatto tra donna e uomo. Se da allora a livello giuridico molti passi sono stati compiuti, sono infatti stati rimossi alcuni ostacoli e adottate misure specifiche, molto è ancora da attuare in ambiti più specifici come quello della conciliazione, dell’occupazione e più in generale del superamento di stereotipi di genere». Lo sottolinea la consigliera comunale dell’Unità di sinistra Lisa Boscolo in un’interpellanza tramite cui chiede al Municipio della capitale ticinese se è al corrente che «nel 2007 l’Esecutivo dell’ex quartiere di Bellinzona ha firmato la Carta europea per l’uguaglianza e la parità delle donne e degli uomini nella vita locale», e «cosa ha concretizzato al fine di realizzarne gli obiettivi». Boscolo vuole inoltre sapere se il Municipio «non ritiene che avere un ufficio (per esempio l’ufficio gestione della qualità) o una persona di riferimento che si occupi esclusivamente di questo tema possa concorrere a proporre concretamente una politica di genere».