Nella seduta di Gran Consiglio che si aprirà domani si parlerà anche di una brutta pagina di storia bellinzonese. Perché l’esperienza durata sei decenni della Tintoria Caviezel SA ha prodotto un inquinamento talmente importante da catalogare il sedime quale sito contaminato. Ossia con effetti dannosi o molesti per l’ambiente, ciò che comporta l’obbligatorietà del risanamento. I lavori sono iniziati in estate; li stanno eseguendo le Ferrovie (l’ex regia federale ha rilevato il fondo nel 1991, tre anni dopo la cessazione dell’attività artigianale, non essendo a conoscenza dello stato in cui si presentava), che anticiperanno anche i costi di bonifica che potrebbero sfiorare i 6,5 milioni di franchi. L’importo verrà in seguito suddiviso in parti uguali fra il Cantone e la Confederazione. Nella...