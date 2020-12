Sulle nevi airolesi di Pesciüm e Lüina si potrà sciare a partire da dopodomani, sabato 12 dicembre, «con tutte le misure di protezione richieste dalla situazione sanitaria». Lo ha annunciato oggi Valbianca SA. La partenza sarà molto cauta. Per poter garantire il rispetto delle misure di protezione volte a contrastare la diffusione del coronavirus, durante primo weekend di apertura (12 e 13 dicembre) è stato deciso di limitare l’accesso agli impianti di Pesciüm ai soli detentori di un abbonamento stagionale (Ski Card Leventina o Schneepass). Pertanto non sarà possibile acquistare i biglietti online e le casse rimarranno chiuse. Inoltre, a causa delle copiose nevicate degli ultimi giorni, che hanno reso estremamente difficile la preparazione ottimale delle piste, Valbianca SA comunica che nei primi giorni saranno aperti unicamente il settore di Pesciüm e la discesa a valle. Per quanto riguarda gli impianti di Lüina, l’accesso sarà invece permesso, oltre che ai possessori di un abbonamento stagionale, anche a chi vorrà acquistare un biglietto giornaliero alla cassa. In entrambi i comprensori la gastronomia resterà chiusa per l’intero weekend.