Durerà molti anni, è vero, ma intanto è cominciata la sistemazione finale della discarica mesolcinese di Sorte, frazione di Lostallo. Qui l’attività iniziò nel 1975 per il deposito di rifiuti solidi urbani, mentre come noto dal 2009 la deponia «ospita» e trasforma le scorie e le ceneri lavate provenienti dal termovalorizzatore di Giubiasco. Partita lo scorso 17 maggio, la prima tappa della sistemazione finale costerà 1,8 milioni di franchi e, meteo permettendo, durerà due mesi. «Il progetto prevede una copertura mediante una struttura multistrato e un adattamento del corpo della discarica stessa al terreno circostante, costituito da depositi di materiale di scavo e inerti, non senza una piantumazione», spiega la Corporazione dei Comuni del Moesano per la raccolta e l’eliminazione dei rifiuti...