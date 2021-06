Verrà inaugurata sabato 19 giugno alle 10 nell’ex casa comunale del paese l’esposizione dedicata ai lavori di restauro della mulattiera di Verdabbio e delle tre cappelle che si trovano sul tracciato di importanza nazionale presente nell’Inventario delle vie di comunicazione storiche della Svizzera. Il villaggio di Verdabbio, ora frazione di Grono, è un tipico insediamento di mezza costa sul versante occidentale della Valle Mesolcina, il cui territorio è incuneato fra due altre entità comunali: a monte dal comune di Santa Maria in Calanca e a valle dal comune di Cama. «Per far fronte alle necessità agricole di un tempo – ricorda il coordinatore del progetto Dante Peduzzi – la comunità è stata costretta a sfruttare dei terreni agricoli sul fondovalle, ai Piani di Verdabbio».

Il cordone ombelicale che collegava l’abitato con i terreni al piano era costituito appunto dalla mulattiera, un tracciato che rappresentava un percorso essenziale tra le abitazioni primarie con i loro orti e campi coltivati attorno al villaggio e le stalle con gli appezzamenti prativi sul fondovalle. Le prime notizie sulla mulattiera risalgono al 1384, quindi a ben 637 anni fa, ma la via di comunicazione potrebbe anche essere precedente.

Un gruppo di lavoro, costituito nel 2016 dall’allora sindaco di Verdabbio Antonio Spadini, si è dato da fare per risanare tutto il tracciato. Dopo la fusione il Comune di Grono ha messo subito a concorso i primi lavori nel 2019. La pianificazione prevedeva che i lavori sarebbero stati terminati entro il 2020 e così è stato. Grazie a tutte le persone che hanno collaborato, si potrà così tornare a camminare lungo un tracciato che trasuda esperienze umane secolari e che permetterà ai residenti e ai visitatori di conoscere e apprezzare meglio una fra le numerose ricchezze paesaggistiche della regione.

Il sindaco di Grono e granconsigliere Samuele Censi precisa che è «importante per un Comune aggregato mantenere le peculiarità delle frazioni, valorizzandole. I progetti culturali in questo senso sono significativi ed è per questo che, dopo la fusione, abbiamo deciso di riprendere quanto iniziato dall’allora Comune di Verdabbio».