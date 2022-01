La Pro Grigioni italiano (PGI) ripropone il concorso letterario in lingua italiana ampliando la partecipazione a tutte le fasce d’età a partire dai 13 anni e senza limitazioni. «Passeggiando» è il tema di questa edizione. «Passeggiare è infatti, intrinsecamente, un motivo per scrivere», scrivono gli organizzatori. Passo dopo passi si attivano i sensi: si guarda, si ascolta, si odora, si percepisce. Si possono fare degli incontri con persone, con animali, o scontrarsi emotivamente con qualcosa di insolito, di sorprendentemente bello o brutto. Questo concorso permette quindi di mettere per iscritto una passeggiata che si riferisca a un luogo o ad un’esperienza personale vissuta nel Grigionitaliano. Posti da raccontare, ricordi che siano testimonianza di un evento, una gita particolare, meravigliosa o da brividi: possono essere «affidati» ad un breve testo in prosa in lingua italiana.